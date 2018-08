Görges, 29, ist die Nummer neun der Weltrangliste. Zuletzt erreichte sie in Wimbledon das Halbfinale. Sie lebt in Regensburg.

SPIEGEL: Sie starten jetzt bei den US Open. Was ist das Besondere an New York?

Görges: Dass gefühlt hundert Boeing über dir herfliegen, wenn du den Ball zum Aufschlag hochwirfst. Bei den Night Sessions ist es permanent laut, die Zuschauer machen Getränke auf, schwatzen untereinander. Die Stadt, die niemals schläft – der Spruch passt ganz gut, es herrscht ständig Betrieb.

SPIEGEL: Hat Sie das als junge Spielerin überfordert?

Görges: 2007, bei meinem ersten Auftritt, habe ich schon gedacht: Wow, ist das laut. Es war ungewohnt. Aber ich hatte einen guten Einstieg, spielte mich über die Qualifikation in das Hauptfeld, durfte in der ersten Runde gegen Justine Henin spielen…

SPIEGEL: …die damalige Weltranglistenerste, die das Turnier ohne Satzverlust gewinnen sollte. Sie verloren 0:6, 3:6.

Görges: Zu Beginn meiner Karriere spielte ich bei Grand Slams häufig in der ersten Runde