Am 5. März 1631 bejubelt noch ganz Aurich die junge Gemahlin beim Einzug in die festlich geschmückte Residenz des ostfriesischen Grafen Ulrich II. Eine strapaziöse Reise liegt hinter ihr. Vom sonnenverwöhnten Darmstadt mit seiner romantischen Umgebung aus Rhein und Odenwald ist sie wochenlang in der Kutsche Richtung Norden gereist. Immer öder wird die Landschaft, flacher, morastiger. Dazu kommen Wind und die Kühle des ausgehenden Winters. Was mag wohl in der 24-Jährigen vorgegangen sein, als sie noch am Tage ihrer Ankunft mit dem ihr fremden Mann fern der Heimat getraut wird?

Zur Hochzeit feiert man auf den Straßen von Aurich, trinkt und tanzt. Der Hofkompositeur Louys de Moy aus Emden präsentiert "Le Petit Boucquet de Frise Orientale", einen musikalischen Blumenstrauß, eigens komponiert zu Ehren der frisch Vermählten. Zum Klang von Laute, Flöte und Viola da Gamba wird auf Französisch, Sprache des Hofes, das Glück von Juliane und Ulrich wieder und wieder besungen: "Vive l'illustre marriage!"