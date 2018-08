Alles ist verschwunden, außer den Bäumen, ausgerechnet. Sie, die zuerst brannten und den Funken weiterreichten, damals, vor bald einem Jahr. Totes Holz zwar, aber es steht noch, schwarz verkohlte Totempfähle. So ziemlich alles andere war eingeebnet, zu Asche und Staub, fast 3000 Häuser, hier, in Santa Rosa, Kalifornien, nur eine Autostunde nördlich von San Francisco, wo eines der verheerendsten Feuer wütete, die der Bundesstaat kannte. Die großen Wildfeuer kriegen ehrgebietende Namen, so wie Orkane und Tiefdruckgebiete, "Tubbs Fire" hieß dieses, benannt nach einem Weingut, wo es seinen Anfang nahm.

Am Horizont, weit weg, sieht man auch an diesem Tag im August einen mächtigen Rauchpilz am Himmel, der kommt vom "Ranch Fire", oder vom "River Fire", schwer zu sagen, über tausend Quadratkilometer stehen zu diesem Zeitpunkt in Flammen. Dieser Anblick und die täglichen Schlagzeilen bringen für die Menschen in Santa Rosa die schmerzlichen Erinnerungen an das Inferno zurück. Weiter nördlich wüten