Schon ihre erste Rede als Kandidatin wirkte wie ein Popkonzert. Vor der Bühne hatten sich Tausende Unterstützer versammelt, lachend, singend, über den Köpfen schwenkten sie Schilder mit dem Namen der Senatorin. Es ist Ende Januar, als Kamala Harris auf einer Bühne in Oakland in das Rennen um die Präsidentschaftswahl eintritt, im Bundesstaat Kalifornien. Aus den Lautsprechern dröhnt eines ihrer Lieblingslieder, "Work That" von Mary J. Blige, die Hymne einer schwarzen Sängerin auf Mädchen und Frauen, das Leben, den Glamour. Die Botschaft lautet: Hier kommt keine Politikerin, sondern ein Star.

20.000 Zuschauer seien angereist, schätzt ihr Team, das Fernsehen überträgt live. Harris tritt ans Mikrofon und erzählt, sie sei mit Politik aufgewachsen, ihre Eltern hätten sich in aufgepeitschten Zeiten an der Universität kennengelernt, Anfang der Sechzigerjahre. "Meine Mutter hat immer gesagt: Sitz nicht herum und beschwer dich! Tu etwas!" Immer wieder wird sie unterbrochen von Sprechchören.

Es gibt