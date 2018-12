Wenn das Experiment irgendwann in der Zukunft scheitern sollte, wird man sagen können, wann es schieflief. Spätestens im Jahr 2018. Heute. Die Regierungsparteien beschäftigen sich vor allem mit sich selbst. Wirtschaftsvertreter klagen, dass ihnen etwas fehle. Gute Leute, Fachkräfte eben. Allerdings denken sie kaum darüber nach, wie ihnen das, was ihnen heute fehlt, verloren ging. Die Experten führen einen Expertenstreit darüber, ob es einen Fachkräftemangel bereits gibt, ob es ihn überhaupt geben kann. Dabei fehlt es nicht an Hinweisen, dass die Probleme tiefer liegen. Und der Ton der Warnungen wird von Monat zu Monat lauter. Bereits zum Jahresende 2017 warnte die Bundesbank vor Engpässen auf dem Arbeitsmarkt.

Im September 2018 senkten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen bis Ende 2019. Der Grund: die internationalen Risiken – und die Probleme der Firmen, genügend Arbeitskräfte für ihre Produktion zu finden.

Im November legten die Wirtschaftsweisen in ihrem