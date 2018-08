SPIEGEL: Frau Bauerfeind, in Ihrem neuen Buch geht es um die vielen unterschiedlichen Formen der Liebe. Ist denn über die Liebe nicht längst alles gesagt?



Bauerfeind: Ja, schon, aber ja nicht von mir. Liebe hält die Menschheit am Laufen, deswegen wird das Thema nie alt, egal wie viele Filme und Bücher es gibt. Ich schreibe über alle Facetten - von Tierliebe, Hassliebe, Nächstenliebe, Heimatliebe bis hin zur Liebe zum Partner.

SPIEGEL: Man hat aber nicht den Eindruck, dass Sie Beziehungen - oder gar die Ehe - für ideale Orte der Liebe halten.

Bauerfeind: Jedenfalls kenne ich niemanden, der ein lange verheiratetes Paar erlebt hat und dann staunend jubelt: "Super, genau das will ich auch!" Und wenn Flugzeuge so oft abstürzen würden, wie Beziehungen scheitern, dann würde niemand mehr fliegen. Aber wenn es um die Liebe geht, denkt jeder, er sei die Ausnahme. Es muss sich also lohnen, wenn so viele Leute es dennoch immer wieder wagen.

SPIEGEL: Abstürze sind tödlich. Aus gescheiterten Beziehungen