Ich habe zu Kevin Kühnert recherchiert, dem Vorsitzenden der Jusos. Kühnert gilt bei den Sozialdemokraten als der kommende Mann. Wie mächtig er ist, hat er gezeigt, als er die Spitze seiner Partei im Streit um den Verbleib des Verfassungsschutzchefs zwang, alle Zusagen zurückzunehmen.

Kühnert wurde vor 29 Jahren in Berlin geboren, das scheint gesichert. Schwieriger zu sagen ist, welche Qualifikationen er seitdem erworben hat. In manchen Zeitungen steht, dass er in Berlin Kommunikationswissenschaft studiert hat. Dann habe ich den Hinweis gefunden, Kühnert studiere nicht Kommunikations-, sondern Politikwissenschaft, und das nicht in Berlin, sondern an der Fern-Uni Hagen. Außerdem habe er das Studium abgebrochen.