Am 26. Juli 2018 ist Kevin Spacey 59 Jahre alt geworden. Sein Bruder hat ihm wie jedes Jahr einen Facebook-Post geschenkt."Alles Gute zum Geburtstag, kleiner Bruder! Bitte ruf mich an, ich würde gern mit dir reden", schrieb Randy Fowler, drei Jahre älter, unter ein Bild, das sie als Kinder auf einem Sofa zeigt. Spacey hat den Namen seines Vaters, Fowler, schon lange abgelegt. Seine Vergangenheit passte nie in sein Leben als Hollywoodstar. Sein Bruder auch nicht. Randy Fowler gehört heute trotzdem zu den wenigen, die Kevin Spacey vermissen.

In Los Angeles, wo sie Spacey zwei Oscars, einen Golden Globe und zahlreiche andere Preise verliehen haben, wo man jahrelang nicht den Sunset Drive oder Santa Monica Boulevard entlangfahren konnte, ohne dass Kevin Spacey als fiktionaler Präsident Frank Underwood von Netflix-Werbetafeln auf einen herabblickte, existiert Spacey nicht mehr. Robin Wright, 52, die bei Bekanntwerden der Vorwürfe im Oktober 2017 gerade begonnen hatte, die sechste Staffel "House