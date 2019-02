Wenn ein Weltmeister in die dritte Liga wechselt, muss es dafür schon einen besonderen Grund geben.

Die Karriere von Kevin Großkreutz, 30, hatte unerwartete Wendungen genommen, mit unglücklichen Stationen in Istanbul, Stuttgart und Darmstadt. Dass er aber im vergangenen Sommer ausgerechnet zum Drittligisten KFC Uerdingen ging, lag vor allem an einem Mann: Mikhail Ponomarev, 44, Präsident des Vereins, Investor und Hauptgesellschafter der Profiabteilung. Großkreutz hofft mit Ponomarev auf "eine schöne Zeit". Er will mit ihm aufsteigen, dann, so der Spieler, der mit Borussia Dortmund zweimal deutscher Meister wurde, "kann ich die Beine hochlegen".

Ponomarev ist der erste Russe, der im großen Stil in den deutschen Fußball eingestiegen ist. Der Mann, Brille, Bauch und wenig Haar, gibt viele Rätsel auf, nur seine Ambitionen sind eindeutig. "Wir träumen jede Saison davon, Erster zu sein", sagt Ponomarev, das Ziel lautet Zweite Bundesliga – mindestens. Ponomarev betont zwar stets, dass die große