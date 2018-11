Als Pia Basener an diesem Wintermorgen versteht, dass auch ihr Pferd mitgenommen werden soll, verschnürt sie den Griff der Box mit sechs Stricken, stellt sich davor und schreit: "Nein, nicht Mikado!" Doch es hilft nichts. Die Polizisten bitten Pia, den Weg frei zu machen. Dann entknoten sie die Stricke, führen Mikado, Pias Holsteiner Wallach, aus dem Stall auf einen der Pferdetransporter.

So erinnert sich die heute 18-jährige Pia an den 30. Januar 2014. Pferd um Pferd des Reitvereins Brekendorf wird an diesem Tag auf die Transporter verladen, irgendwann sind Stall und Koppeln leer, alle 60 Pferde weg. Vor einigen Monaten hatte die Schülerin Mikado gekauft, von ihrem Konfirmationsgeld. Seitdem war sie jeden Tag nach Brekendorf geradelt, einen kleinen Ort zwischen Kiel und Flensburg.

Gegen 12.30 Uhr fährt der letzte Pferdetransporter vom Hof. Mitglieder der Tierrechtsorganisation Peta, die von der Aktion erfahren hatten, stehen am Rande des Hofes und prosten sich mit Sekt zu. Die Reiterinnen