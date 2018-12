Im Jahr 1999 habe ich als Juror im Schülerzeitungswettbewerb des SPIEGEL Artikel bewertet, in denen Schüler die Welt des Jahres 2025 beschrieben. Es zeigte sich, dass es zwei Typen von Texten gab: Die einen handelten von den Autoren selbst, es ging um ihre Familienplanung und vor allem um ihre beruflichen Pläne. Die Welt um sie herum war unverändert. Die private Zukunft findet offenbar in der Gegenwart statt.

Anders der zweite Typ Text – hier flogen die Leute in Drohnen zur Arbeit, das Essen kam aus dem 3-D-Drucker, und der Mars war ein Urlaubsziel. Natürlich gab es auch düstere Visionen, in denen New York unter Wasser stand und die Landschaft radioaktiv strahlte. Eines aber war all diesen Szenarien gemein: Die Autoren selbst kamen nicht vor, sie schienen übersehen zu haben, dass sie von einer Zukunft sprachen, die sie selbst noch erleben würden.

Entlang ähnlicher Linien verläuft die im Gefolge der chinesischen Crispr-Kinder entbrannte Debatte um die Zukunft der menschlichen Reproduktion.