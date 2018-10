Als junger Mensch will Markus E. unbedingt Priester werden. Er glaubt an Gott, und dieser Glaube erfüllt ihn. Er sagt noch heute, er versuche das, was ihm im Leben passiere, aus religiöser Perspektive zu deuten. Nichts sei ihm wichtiger, als anderen Menschen zu helfen.

Markus E. weiß, dass er als Mitglied eines katholischen Ordens Gelübde ablegen muss: dass er sich verpflichten muss, zu Armut und Enthaltsamkeit. So etwas liegt ihm weniger, auch das weiß er, schon als junger Mann. Er legt die Gelübde trotzdem ab.

Letzten Endes ist es dieser Widerspruch, der Markus E. in Handschellen in Saal B des Landgerichts Mannheim geführt hat. In Hemd und dunklen Jeans sitzt er vor der Wirtschaftsstrafkammer und will erklären, warum er zwischen Januar 2013 und April 2017 seine Pfarrgemeinde im Schwarzwald, den Caritasverband sowie die Ordensgemeinschaft der Mannheimer Ursulinen laut Anklage hintergangen und um rund 228.000 Euro betrogen hat. Er muss sich auch wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten.