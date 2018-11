Natale Rea, genannt Nat, hat die Stretchlimousine, die er extra gemietet hat, am Straßenrand parken lassen und wartet nun auf Gene Simmons. Rea hätte lieber einen Maybach gehabt als dieses lange Neunzigerjahreding, aber er wusste nicht, wie viele Leute Simmons noch mitbringen würde. Rea hat dunkle warme Augen, und man sieht in ihm immer noch den Jungen, der in den Siebzigern glühender Fan der Rockspektakelband Kiss war. Heute, mit Anfang fünfzig, ist Rea ein reicher Mann, er leitet eine Autozulieferfirma, seine Pferdezucht hat er gerade verkauft, jetzt sucht er nach weiteren Betätigungsfeldern.

Da kommt sein Kindheitsidol ins Spiel. Gene Simmons, Frontmann von Kiss, ist an diesem Wochenende aus seinem Wohnort Beverly Hills nach Toronto gekommen, um einer Beschäftigung nachzugehen, die er Speeddating nennt.

Er gewährt, meist nur für eine halbe Stunde, kanadischen Multimillionären und Milliardären eine Audienz, in der die Geschäftsleute den Rockstar von ihren Businessideen überzeugen sollen,