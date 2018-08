Kitas sollten nicht gratis sein, sondern besser

Man hätte auch sagen können: Die Freibäder sind ab jetzt umsonst, kommt her und springt alle ins kühle Wasser – das würde in diesen Tagen bestimmt gut ankommen. Oder auch: Busse und Bahnen kosten nichts mehr, der öffentliche Nahverkehr wird gratis – das fordern manche ohnehin seit Langem.

Der Berliner Senat hat anderes entschieden. In der Hauptstadt entfallen seit dieser Woche sämtliche Gebühren für die Kindertagesstätten. Bislang mussten Eltern zumindest so lange zahlen, bis ihr Kind ein Jahr alt war. Nun ist die Kita kostenlos ab der Geburt. Berlin ist damit das erste Bundesland, in dem Eltern keine Beiträge mehr leisten, weitere Bundesländer werden vermutlich folgen. "Entlastung von Eltern bei den Gebühren bis hin zur Gebührenfreiheit", so versprechen es Union und SPD auch im Koalitionsvertrag.

Das klingt natürlich ungleich vernünftiger als Freibad, Freifahrt oder auch Freibier für alle. Kitas sind, unbestritten, von großer Bedeutung. Wenn die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist,