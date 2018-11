Die Rettung des Weltklimas erfordert große Anstrengungen, von jedem Einzelnen. Diese Erfahrung musste auch Ronald Pofalla machen, der Co-Vorsitzende der zuständigen Regierungskommission zum Kohleausstieg, nachdem er gerade eine schmerzhafte Kieferbehandlung hinter sich gebracht hatte.

Der Bahn-Vorstand wollte eigentlich auf schnellstem Weg ins Bett, als ihn aus der Kommission ein dringender Anruf erreichte. Das Gremium sei im Begriff, im Streit auseinanderzugehen, hieß es. Kurzerhand machte sich Pofalla, einen Eisbeutel an die Wange gepresst, auf den Weg, um den Konflikt zu schlichten.

Im vergangenen Monat hatte der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel damit noch Erfolg. Doch jetzt sieht es so aus, als könnte das ehrgeizige Vorhaben scheitern, mit dem das Land seinen Weg in eine klimafreundliche Zukunft beschreiten will. Dieses Mal legen sich die Ministerpräsidenten der drei ostdeutschen Bundesländer quer, in denen die besonders klimaschädliche Braunkohle gefördert wird.

Reiner Haseloff etwa,