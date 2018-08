SPIEGEL: Sie untersuchen das Abwasser von 60 europäischen Städten auf Rauschmittel, beispielsweise auf Benzoylecgonin.



Ort: ... ein Abbauprodukt von Kokain.

SPIEGEL: Das Wort kann wohl nicht jeder Kokser aussprechen. Was haben Sie zuletzt festgestellt?

Ort: Es ist mehr Benzoylecgonin im Abwasser als vor sieben Jahren, als wir mit den Untersuchungen begonnen haben. Kokain wird zunehmend reiner konsumiert, das allein kann aber den Anstieg nicht erklären. Vielleicht gibt es mehr Konsumenten, vielleicht nehmen dieselben Leute mehr Kokain, vielleicht beides.

SPIEGEL: Wie sehen die Zahlen aus?

Ort: 2017 lag der Tageswert in Dortmund bei 462 Milligramm pro 1000 Einwohner. 734 Milligramm in Amsterdam, 965 in Barcelona, 934 in Zürich.

SPIEGEL: Sie sitzen im Kanton Zürich, was ist da los?

Ort: Ich untersuche das Abwasser, über gesellschaftliche Zusammenhänge kann ich nur rätseln. Liegt es an der Kaufkraft der Bevölkerung? Am Angebot und der Nachfrage? Drogenexperten sagen mir jedenfalls, unsere Werte seien