Angela Merkel kam direkt von einem Abendessen mit Benjamin Netanyahu. Sie betrat den Raum schwungvoll. Als sie an mir vorbeilief, fragte sie: "Wat mach'n Sie denn hier?"

Ich dachte einen Moment nach und sagte: "Ich lebe jetzt hier."

Aber das war nicht die Antwort auf ihre Frage. Sie wusste es, und ich wusste es auch. Die Kanzlerin wackelte mit dem Kopf und lief zu ihrem Stuhl. Ihr folgte Olaf Scholz wie ein Schatten.

Es heißt, Angela Merkel sei in Hintergrundgesprächen entspannter und offener als im Vordergrund. Ich kann das bestätigen. Wochenlang hatte ich Abgesänge auf die Kanzlerin gehört, hier aber, spätabends in Israel, am Tag der Deutschen Einheit, erlebte ich eine muntere, kompetente Frau voller Energie und ohne erkennbare Selbstzweifel. Olaf Scholz saß neben ihr, als müsste er Salzgebäck bringen, wenn sie ihm ein Zeichen gibt. Ich dachte weiter darüber nach, was ich hier eigentlich mache. Angela Merkel bekam ein Glas Wein. Scholz trank Wasser und saß sehr gerade auf seinem Stuhl. Man