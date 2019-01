SPIEGEL: Frau Schiekiera, wer eine Kreuzfahrt gebucht hat, freut sich monatelang auf einen schönen Urlaub auf See. Umso größer fällt die Enttäuschung aus, wenn die Kabine zu eng, das Bad schmutzig oder das Essen nicht gut ist. Was kann man in solchen Fällen tun?

Schiekiera: Zunächst sollte man sich an den Veranstalter wenden. Bei den großen Schiffen sind die Veranstalter an Bord präsent, dort gibt es Rezeptionen, bei denen man sich beschweren kann. Die Erfolgsaussichten sind unterschiedlich: Wenn es zum Beispiel um Mängel in Ihrer Kabine geht, wird das leichter zu beheben sein, als wenn Sie sich allgemein über die Sauberkeit oder die Qualität des Essens auf dem Schiff beklagen.

SPIEGEL: Und wenn der Veranstalter nicht reagiert?

Schiekiera: Dann muss er unter Umständen später für die Mängel aufkommen. Wenn Sie zum Beispiel eine Terrassenkabine gebucht haben und nun fehlt der Balkon, dann ist das ein Mangel. Es gab schon Fälle, bei denen Leute ihre Kreuzfahrt abgebrochen haben, weil sie eine