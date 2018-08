In Berlin errichten Arbeiter Barrikaden, Soldaten schießen in die Menge, in Paris hat das Volk kurz zuvor den König gestürzt. Revolutionäre greifen im Frühjahr 1848 in Europa nach der Macht. Alfred Krupp, der Herr über ein Stahlwerk, verfolgt von Essen aus das Geschehen und ist entsetzt: Solche Unruhen sind Gift für die Wirtschaft.

Sein Unternehmen "Fried. Krupp" steckt tief in der Krise. Krupp fürchtet, dass auch seine Macht infrage gestellt wird. Dem will er vorbeugen. Am Abend des 18. März ruft er im Werk sein Personal zusammen. Die schweren Hämmer schweigen, die Arbeit ruht. Krupp steht vor gut 70 Arbeitern, er sieht in viele vertraute Gesichter. Die meisten Männer arbeiten seit Jahren für ihn, manche sogar seit Jahrzehnten. Wie Krupp haben sie ihr Leben dem Stahl gewidmet.

Krupp hält eine Ansprache, fordert strikte Disziplin, verlangt, dass niemand sich an der Revolution beteiligt. Krupp trägt Vollbart, er ist hager, seine Wangenknochen treten deutlich hervor, er kann streng, fast furchteinflößend