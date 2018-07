SPIEGEL: Herr Braun, was überwiegt bei Ihnen, wenn Sie über künstliche Intelligenz nachdenken: Faszination oder Grusel?

Braun: Ich finde es erst einmal großartig, was alles entstehen kann. Jeder erinnert sich doch an seinen ersten Computer. Und da war es so, dass man zunächst begeistert war von dem, was er alles konnte – und nach einer Weile merkte, was er alles nicht konnte. Da gab es immer diesen Punkt, an dem man dachte: Das ist doch so einfach, warum denkt die Maschine denn nicht mit? Mit KI erreichen wir nun diesen technologischen Meilenstein, dass der Maschine das Mitdenken und Weiterdenken in Grundzügen gelingt.

SPIEGEL: Nehmen Sie auch die Gefahren dieser Technologie wahr?

Braun: Ja, natürlich. Ich nehme sehr ernst, dass selbst einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit, Stephen Hawking, kurz vor seinem Tod warnte, künstliche Intelligenz sei vielleicht die größte Erfindung der Menschheit, sie könnte aber auch die letzte sein. Es gibt enormes Potenzial und enorme Risiken, und natürlich