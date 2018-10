An einem sonnigen Vormittag im Oktober steht Volker Bouffier vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main und plaudert mit Journalisten. Hinter ihm rauschen schon die Limousinen mit der Kanzlerin und ihrer Entourage heran, aber Bouffier will noch eine Anekdote aus dem Wahlkampf loswerden. "Herr Ministerpräsident", ruft einer seiner Leute nervös, "sie ist da!"

Bouffier zuckt nicht einmal, sondern erzählt seelenruhig weiter. Seine Geschichte handelt von CDU-Frauen, die ihn kürzlich auf den islamischen Religionsunterricht angesprochen hätten. Sie fürchteten, der türkische Staat hätte damit zu viel Einfluss auf den Unterricht.

Er habe ihnen erklärt, dass die Islamlehrer vom Land ausgebildet würden. Und dass man hessische Kinder nicht religiösen Scharfmachern überlassen dürfe. Die Frauen seien schließlich zufrieden gewesen, sagt Bouffier. Schade nur, dass er mit solchen Landesthemen kaum noch die Öffentlichkeit erreiche. Dann dreht er sich um und schafft es mit schnellen Schritten noch zur Staatskarosse,