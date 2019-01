Anschauungsunterricht dafür, wie Geschichte gemacht wird und was sie bedeutet, wird das Jahr 2019 reichlich liefern. Am 6. Februar überträgt der MDR den Festakt zum Hundertsten der Weimarer Nationalversammlung, am selben Abend feiert er mit einer Filmpremiere im Nationaltheater das Bauhaus-Jubiläum. 2019 wird außerdem das Grundgesetz 70, der Fall der Mauer jährt sich zum dreißigsten und die Ost-Erweiterung der EU zum 15. Mal. Alle diese Ereignisse, sagte die Intendantin Karola Wille am Montagabend beim Jahresauftakt in Leipzig, verbinde ein Thema: "Es geht um Demokratie".

Den MDR betrifft dieses Thema ganz besonders, denn 2019 ist auch das Jahr, in dem nicht nur im Mai die Europawahl stattfinden wird, sondern im eigenen Sendegebiet auch die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Alles Anlässe also, um sich, wie die Intendantin sagt, "über die Werte unserer demokratischen Gesellschaft auszutauschen" und darüber, was zu tun sei "für den demokratischen Diskurs und für den gesellschaftlichen