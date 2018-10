Auf einem schmalen Bürgersteig in Pforzheim stehen vier Frauen und beten. Sie tragen Schilder um den Hals. Auf einem schwimmt ein Fötus in Fruchtwasser. "Ich will leben", steht auf einem anderen. Auf der anderen Seite der Straße befindet sich eine Beratungsstelle des Vereins Pro Familia. Hier suchen Schwangere Rat, die eine Abtreibung erwägen.

"40 Tage für das Leben" nennt sich die Initiative von Abtreibungsgegnern, die fast sechs Wochen lang täglich vor der Einrichtung betet, um die Frauen von dem Eingriff abzuhalten. Eine "emotionale Zumutung" sei das für Betroffene, findet Britta Gottwald, Leiterin der Beratungsstelle. "Die Frauen befinden sich ohnehin in einem Ausnahmezustand, der häufig von Angst- und Schamgefühlen begleitet wird."

Gottwalds Arbeit ist schwieriger geworden. Abtreibungsgegner machen verstärkt Stimmung gegen Beratungsstellen für Schwangere und gegen Gynäkologen, die Abbrüche vornehmen.

In München stellte sich der Verein "Helfer für Gottes kostbare Kinder" in den vergangenen