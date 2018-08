Ja, ich habe es getan. Jahrelang habe ich mich lustig gemacht über die Paare, die spätestens nach der Geburt ihres zweiten Kindes die Hamburger Mietwohnung gegen ein Eigenheim auf dem Land eingetauscht haben. Nach nur 30 Minuten Fahrzeit sei man ja wieder im altbewährten Epizentrum, behaupteten sie alle, das sei doch wirklich keine Entfernung.

Seit fünf Jahren sitze ich selbst in einem dieser Hamburger Vororte, und wenn man mich fragt, wie lange ich zurück in die Zivilisation brauche, sage ich ohne mit der Wimper zu zucken: "Och, so ne halbe Stunde." Das stimmt auch, wenn alle anderen Autos, Lastwagen und Busse Fahrverbot haben und sämtliche Ampeln ausgeschaltet sind.

Rentenbescheid versus Monatsmiete

Was bewegt eine Familie also, ihr geliebtes und ach so hippes Umfeld einzutauschen gegen ein Häuschen mit eigenem "Bofrost"-Mann? Natürlich wollen Eltern mehr Lebensraum, sie werden getrieben von der irren Hoffnung, dass auf diesen 150 Quadratmetern endlich jeder Legostein und jede Steckperle