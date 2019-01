Die Peter-Ustinov-Oberschule in Hannover, ein orangefarbener Klinkerbau aus den Sechzigern, liegt im Stadtteil Ricklingen, zum Maschsee ist es nicht weit. 319 Kinder gehen hier zur Schule, Klasse fünf bis zehn. Vor ihrem ersten Tag erhalten die neuen Schüler von der Schulleitung einen "Waffenerlass": Es ist verboten, Springmesser, Pfefferspray, Schreckschusspistolen oder Ähnliches mitzubringen. Einmal im Monat bietet der Jugendkontaktbeamte des zuständigen Polizeikommissariats eine "Sprechstunde für Schüler und Lehrer" an. Der Hausmeister berichtet von zertretenen Türen und Spiegeln, angezündeten Klopapierrollen und Prügeleien. Es gibt Kinder, die lassen sich in vier Wochen dreimal im Unterricht blicken. In einem Jahr finden etwa hundert Klassenkonferenzen statt.

Jedes dritte Kind hat sonderpädagogischen Förderbedarf. Fast alle Kinder kommen aus einem Elternhaus, das Transferleistungen vom Staat bezieht. 139 Schüler sprechen nur wenig Deutsch, 90 Prozent haben einen Migrationshintergrund.