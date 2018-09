Ich blieb auf der Straßenmitte stehen, um ihn vorbeizulassen. Der Golf stoppte, der Fahrer sah aus dem Fenster schläfrig zu mir herüber. Er war Mitte dreißig, dick und bärtig, kein Hipsterbart, ein gestutzter Bart, zurechtgeschnitten wie eine Hecke.

Ich nickte.

Er sagte: "Sack."

Nur das eine Wort. Sack. Dann gab er Gas.

Ich fühlte mich, als hätte mich jemand geschlagen. Es war mein erster Tag in Berlin, nach Monaten. Ich dachte: Vielleicht war in meiner Abwesenheit irgendeine neue Regel aufgestellt worden, die ich missachtet hatte. Vielleicht hatte er meine Brille nicht gemocht. Ich denke immer, es liegt an mir. In der Subway Station 42nd Street in New York hat mir mal eine ältere schwarze Frau ihre Handtasche über den Kopf gezogen. Ansatzlos, mit voller Wucht. Sie sang ein Lied dabei und war offensichtlich verwirrt. Auch das war nicht schön, aber die Aktion wirkte, als hätte sie mehr mit der Frau zu tun als mit mir. Das half.

Ich sah dem Golf hinterher und dachte kurz darüber nach, mir die