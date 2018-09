Man kann als Verbraucher schon verwirrt sein.

Erst hieß es jahrelang, wer abnehmen will, muss das Fett meiden. Denn, so die simple Logik: Fett macht fett. Low-Fat-Produkte eroberten die Lebensmittelregale. Beim Abnehmen halfen sie - da oft überzuckert - nur wenig. Danach geriet ein anderer Bösewicht ins Visier: die Kohlenhydrate. Low-Carb-Diäten wurden ungemein populär. Wer Pfunde verlieren und sich gesund ernähren will, muss demnach auf Lebensmittel wie Pizza, Pasta, Reis, Kartoffeln und Brot verzichten.



Low Carb - das versprechen Diät-Ratgeber - hilft nicht nur beim schnellen Abnehmen. Es soll auch gut für den Blutzucker, den Blutdruck und die Blutfettwerte sein.