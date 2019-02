Links ein Parkhaus, rechts mehrstöckige Wohnhäuser, dazwischen wälzt sich der Autoverkehr auf drei Spuren aus dem Citytunnel in die enge Straßenschlucht. Acht Prozent Steigung hat die Rampe, da treten viele Fahrer ordentlich aufs Gas.

Die Hügelstraße in Darmstadt ist ein Traum für Umweltforscher und Messtechniker. Auf einem 220 Meter langen Abschnitt hinter der Tunnelausfahrt haben Experten des hessischen Umweltlandesamtes zehn Messstellen installiert. Sie suchten nach der Stelle mit der maximalen Stickstoffdioxidbelastung. Seitdem sie 2018 diesen Spitzenwert an das Umweltbundesamt meldeten, zählt Darmstadt zu den Städten mit den höchsten gemessenen Schadstoffkonzentrationen in Deutschland, zusammen mit München und Stuttgart.

Für den Darmstädter Oberbürgermeister 3856, ist diese Straße ein politischer Albtraum. Ab Juni muss der Grüne die Hügelstraße teilweise für Dieselfahrzeuge sperren lassen, auch für neuere Autos der Schadstoffklasse Euro 5. Das werde Ärger geben, weiß Partsch. Er steht