Der schweigende Rackerer, der zuverlässige Versorger, der bedürfnislose Durchhalter – ich habe einen ausgewachsenen Dienstleisterfimmel. Wir Männer rackern auf Baustellen, zerteilen Tiere im Akkord, reinigen Kläranlagen, löschen Brände, quälen unsere Körper, reden und schlafen zu wenig, aber: Wir tun unsere Pflicht. So habe ich es zu Hause gelernt.

Von Tarzan und Robin Hood war dieses duldsame Ethos maximal weit entfernt, aber zugleich sehr nah dran an mir. Denn die Zerrissenheit des Männlichen zwischen Abenteueranspruch und Büroalltag repräsentierte ausgerechnet jener Mann, der der erste und wichtigste Superheld jeder Kindheit war, aber selten so gut gelaunt wie die Väter im Fernsehen und gelegentlich mit diesem leeren Blick nach Hause kam, der aussprach, was der Mund sich nicht traute zu sagen: Ich kann nicht mehr, was soll das alles?



Mein Vater starb, als ich gerade 15 geworden war, mitten hinein in meine hyperpubertäre Abgrenzungs- und Provokationsphase – ein denkbar blöder Moment, seinen