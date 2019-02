Feiern, das konnten sie im "Pettirosso", Videos auf Facebook zeugen davon. Beim Scampi-Abend zum Beispiel, mit einem Sänger, der Eros Ramazzotti imitierte. Die Gäste tanzten, tranken und aßen für 24 Euro pro Person. Ein lauter Abend war es in Wesseling, einem Ort südlich von Köln.

Die Partys in der Pizzeria, die zuvor "Leonardo da Vinci" hieß, sind Vergangenheit. Heute stehen blaue Müllcontainer vor dem Eingang, daneben ein Aufsteller "Neueröffnung".

Im Dezember wurden die früheren Betreiber des Restaurants verhaftet. Die Ermittler verdächtigen sie, italienische Mafiosi zu sein. Bei Razzien in Italien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland beschlagnahmte die Polizei mehrere Millionen Euro, sie nahm 84 Verdächtige fest, 21 davon in Deutschland. Das Bundeskriminalamt (BKA), das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, die Polizei Köln und die Staatsanwaltschaften in Duisburg, Köln und Aachen führten Verfahren – es war die bislang größte Razzia gegen die italienische Mafia in Europa.