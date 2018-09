"Soll ich was malen?" Ja, bitte! Marc Jung klatscht in die Hände, packt eine weiße Leinwand aus der Plastikfolie, hängt sie an zwei rostigen Nägeln an die Wand seines Ateliers in Erfurt und startet die Musik auf dem Laptop, der hinter ihm steht. Er mag das jüngste Album des Rappers A$AP Rocky, bei dem das S wie ein Dollarzeichen geschrieben wird. Aus den Boxen im Regal wummern Synthiebässe in den Raum, dreckig wie das, was sich auf dem Boden von Mülltonnen sammelt. Der Rapper nuschelt: "Yeah I'm faded, yeah I'm shaded." Auf dem Schreibtisch steht eine Packung Prinzenrolle.

Jung streckt die Arme über den Kopf und macht ein paar Dehnübungen. Dann kniet er sich vor das leere Bild, greift zu einer Plastikschachtel, in der früher Margarine war, und angelt daraus einen Kohlestift. Die Leinwand vor ihm leuchtet gähnend weiß. Was er jetzt malt? "Das weiß ich nicht", sagt Jung, "vielleicht mal wieder einen Kopf." Er fackelt nicht lange und legt gleich los.

Marc Jung ist 32 Jahre alt und ein viel beachteter