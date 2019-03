Täglich um halb elf am Vormittag ertönte ein Trompetensignal im Schlosshof: das "Tafelblasen". Die Hofgesellschaft sammelte sich, denn um "drey viertel auf Eilff" ging es zu Tisch. Abends tafelte man wieder, diesmal um "drey viertel auf sechs". So legte es die Hofordnung vom 1. Februar 1648 auf Schloss Friedenstein in Gotha fest. Bevor Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg sich in der Hofstube niederließ, reichte ihm sein Haushofmeister Wasser im "Lavabo", einem Handwaschbecken, damit der Herrscher sich die Hände reinigen konnte.

An sechs Tischen nahm die Hofgesellschaft Platz, zuoberst stand die fürstliche Tafel, an der Herzog Ernst, seine Familie und die adeligen Hofdamen saßen. An den fünf weiteren Tafeln hatte jeder – dem Rang nach absteigend – vom Hofmarschall über den Stallmeister bis hin zu den Hofbedienten seinen Platz. So berichtete es Veit Ludwig von Seckendorff, der Hofrat und spätere Kanzler des Herzogs. Seckendorff war der Meinung, ein Herrscher zeichne sich durch ein