SPIEGEL: Sie sollen für die SPD das leidige Thema Hartz IV in den Griff bekommen. Wie stehen Sie zu der Reform, mit der Ihre Partei schon so lange hadert?

Schwesig: Hartz IV hat nicht nur in meiner Partei, sondern fast überall in der Gesellschaft einen negativen Stempel. Die einen sprechen von Armut per Gesetz, die anderen meinen, es gehe um Leute, die sowieso nicht arbeiten wollten. Es ist eine Freund-Feind-Debatte geworden. Deswegen ist es wichtig, dass wir Hartz IV hinter uns lassen.

SPIEGEL: Sie wollen Hartz IV nicht reformieren, sondern abschaffen?

Schwesig: Der Name muss weg, aber wir brauchen auch einen neuen Inhalt. Wir arbeiten derzeit an einem Konzept.

SPIEGEL: Sie führen mit Juso-Chef Kevin Kühnert und dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius die SPD-Arbeitsgruppe zur Zukunft des Sozialstaats. Wie soll das neue Modell aussehen?

Schwesig: Es gibt noch kein fertiges Konzept, im Februar werden wir in einer Vorstandsklausur darüber beraten und beschließen. Wir müssen Menschen