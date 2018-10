Es ist gerade mal acht Uhr morgens, als es Mike Allen dämmert, warum so viele mächtige Männer an Margrethe Vestager scheitern. Die EU-Wettbewerbskommissarin hat auf der Bühne in einem loftartigen Raum Platz genommen, ihr Kleid im Yves-Klein-Blau passt zur amerikanischen Flagge, die auf den Bildschirmen im Hintergrund flackert.

Der kleine Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, Wettbewerbsanwälte, Techleute und Mitarbeiter von Abgeordneten und Senatoren sind gekommen. Neben Angela Merkel ist Margrethe Vestager wahrscheinlich die einzige europäische Politikerin, mit deren Namen ein breiteres Publikum in den USA etwas anfangen kann.

Amazon und Apple, Facebook und Google, im Stakkato feuert Gastgeber Allen seine Fragen an die Besucherin aus Europa ab. Wie ihre Begegnungen mit den Größen des Silicon Valley denn so verlaufen seien, will der Pionier des Newsletter-Journalismus aus Washington wissen. Man kennt den Trick: Der prominente Gast soll einen Blick ermöglichen hinter die Kulissen der