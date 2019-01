SPIEGEL: Mr Knopfler, Sie fahren mit 69 Jahren noch gern Motorrad. Heute auch?

Mark Knopfler: Nein, heute war es mir zu kalt. Aber ja, ich liebe das Motorradfahren. Und ich fühle mich schlecht deswegen.

SPIEGEL: Warum das?

Knopfler: Es ist unverantwortlich. Wenn ich draufsteige, sagen die Leute immer: "Sei vorsichtig!" Was soll man darauf antworten? Wir Motorradfahrer wissen, dass das gefährlich ist. Das ist gerade der Witz. Ein vernünftiger Mensch würde vielleicht etwas Sinnvolles tun. Ich bin aber kein vernünftiger Mensch, also versuche ich, meine Fahrtechnik zu verbessern.

SPIEGEL: Aus Sicherheitsgründen?

Knopfler: Weil ich die Ideallinie finden will. In London aber bin ich meistens mit einem Roller von Honda unterwegs. Er ist die beste Waffe im Stadtverkehr. Morgens reinfahren? Können Sie vergessen. Totaler Stillstand. Mit dem Roller komme ich von einem Frühstück mit Freunden in Soho hier heraus nach Hammersmith in Nullkommanix. Eine Zeitmaschine. Wirklich Spaß macht es aber erst auf dem