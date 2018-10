So einen Satz sagt nur Markus Söder: "Bademäntel sind toll." Am besten, sie sind weiß. Und aus Frottee. So wie die Bademäntel, die Udo Jürgens auf Konzerten bei der Zugabe getragen hat.

Normalerweise reicht Söder Geschenke, die man ihm nach seinen Bierzeltauftritten überreicht, an den Hofstaat weiter. Alkohol an die Lederhosenträger von der Jungen Union, Pralinen an die Pressedame, Wurstspezialitäten an den Fahrer, der Söder mit Tempo 180 zu fünf Wahlkampfveranstaltungen am Tag befördert.

Den weißen Bademantel aber hat der Ministerpräsident Bayerns behalten. Er bekam ihn nach seiner Rede im Festzelt von Moosburg überreicht. Markus Söder sei ja Udo-Jürgens-Fan, hatte sein Parteikollege dazu gesagt.