Gessen ist klein und schmal, und in ihrem Leben haben ein halbes Dutzend anderer Biografien Platz. Geboren 1967 in Moskau, wuchs sie in der Sowjetunion auf, emigrierte mit ihrer Familie als Teenager 1981 in die USA, ging in den Neunzigern als Reporterin zurück nach Moskau, um von dort für zahlreiche amerikanische und russische Medien zu berichten – und zog 2013 nach New York. Sie lebt mit einer Frau zusammen und hatte Angst, unter den neuen russischen Anti-Homosexuellen-Gesetzen ihre Kinder zu verlieren. Sie ist eine der prominentesten LGBT-Aktivistinnen Russlands, wegen einer genetischen Veranlagung wurden ihr wichtige weibliche Organe entfernt, vor einem Jahr sagte sie in einem Vortrag, sie habe angefangen, Testosteron zu nehmen. Gessen hat eine Biografie Wladimir Putins geschrieben ("Der Mann ohne Gesicht") und über die Brüder, die das Attentat auf den Boston-Marathon verübten ("The Brothers"). Seit einigen Jahren schreibt sie vor allem für das Magazin "New Yorker". Ihr neues Buch "Die