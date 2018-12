Ein Tag im Leben von Massimo Bottura beginnt mit Billie Holiday. Oder mit Miles Davis oder mit Thelonious Monk. Bottura liegt im Bett, drückt eine Taste und wird langsam wach. Er fährt hoch, beginnt zu denken, hinten im Kopf spielt immer der Jazz. Bottura brabbelt vor sich hin, und wenn der Gedanke reif ist, schreit er ihn hinaus. Einfach so. Vielleicht hört ihn Lara, seine Frau, oder Charlie, sein Sohn. Nach 20, 30 Minuten steht er auf und setzt Kaffee auf. Erst dann schaut er auf sein Smartphone. Musik, dann ein Espresso, so geht das jeden Morgen im norditalienischen Modena. Buongiorno, Massimo Bottura.

Ein paar Straßen weiter hören 35 junge Menschen Mozart. Währenddessen, es ist kurz nach neun, waschen sie Gemüse, stapeln Parmesan und schärfen die Messer. Eine Stunde Mozart, so will es der Chef, das stimme sie ein auf den Arbeitstag. Dann seine Playlist: Billie Holiday, Miles Davis, Monk, immer der Jazz. In diesen Songs, sagte ihnen der Chef, liege Wahrheit. So geht das jeden Tag in Modena,