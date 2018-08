Wir können froh sein, dass es nur ein Hashtag geworden ist und keine Revolution. Seit vergangene Woche berichten unter #MeTwo Betroffen von ihren Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Die Erlebnisse machen deutlich, wie Menschen, deren Name nicht Müller oder deren Hautfarbe nicht hellbeige ist, in Deutschland bis heute genau deswegen herabgewürdigt und benachteiligt werden.



Während Deutsche mit Migrationshintergrund ihre eigenen Erlebnisse und Traumata auf Twitter verbreiteten, haben Weiße keine andere Aufgabe, als sich dazu zu verhalten. Die Position, aus der wir heraus debattieren können, ist maximal bequem.

#MeTwo ist keine Selbstdarstellung und kein Hobby, kein kleiner Internet-Trick, so wie ein lustiges Katzenvideo oder die Ice Bucket Challenge. #MeTwo ist ein Gesprächsangebot und eine Einladung zum Paradigmenwechsel. Es ist das selbstloseste Gesprächsangebot, das man in dieser Situation erwarten kann. Es ist ein Geschenk, wenn man sich vor Augen hält, dass Menschen durch das Erzählen