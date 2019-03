Salvatore Gravano war das, was man in der New Yorker Halbwelt einen "Underboss" nannte: die Nummer zwei in der Hierarchie, gleich unterhalb des Clanchefs. Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete er im Auftrag der Gambinos, einer der fünf großen Mafiafamilien der Stadt. Er gestand 19 Morde, sein Spitzname lautete "Sammy der Bulle". Irgendwann beschloss der Bulle, mit den Behörden zu kooperieren.

Gravanos Abkehr von den Gambinos war die große Mafiastory im New York der Neunzigerjahre. Er gewährte den Ermittlern und Staatsanwälten tiefe Einblicke in die Struktur krimineller Familien. Der Journalist Jeffrey Goldberg hat Gravano mehrmals interviewt, er sagt, das Denken des Bullen habe sich um Fragen der Ehre und Loyalität gedreht. Wer gegenüber wem Respekt zeigte und wer nicht, war überlebensnotwendig in der Mafia, mehr als alles andere.

Michael Cohen ist der Gravano der Gegenwart. Mit dem Unterschied, dass Cohen nicht für die Cosa Nostra arbeitete, sondern für Donald Trump. Im Grunde waren die Jobs