Pollan ist kein Hippie, kein Freak, kein Pillenschlucker. Der Professor für Journalistik an der University of California in Berkeley ist 63 Jahre alt und hat erfolgreiche Sachbücher über Ernährung geschrieben. Ein durch und durch abgeklärter und vernünftiger Mensch also. Sein neues Buch "Verändere dein Bewusstsein" (Antje Kunstmann; 450 Seiten; 26 Euro; erscheint am Donnerstag) handelt allerdings von der Geschichte, Wirkweise und der medizinischen Bedeutung psychedelischer Drogen wie LSD und psilocybinhaltiger Pilze. Rauschmittel, die Wahrnehmung und Bewusstsein verändern. Drogen, mit denen in den Fünfzigerjahren Wissenschaftler und Computeringenieure experimentierten und die die Hippies in den Sechzigerjahren nahmen, um sich selbst und die Welt zu verändern. Die Psychedelika wurden 1970 verboten, ihre wissenschaftliche Erforschung wurde eingestellt.

Pollan berichtet davon, wie Wissenschaftler seit einigen Jahren wieder den Einsatz der Drogen als Therapiemöglichkeit bei Depressionen, Suchtproblemen,