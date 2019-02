Rapoport, 70, ist ein Mathematiker von Weltruf. Bis zu seiner Emeritierung lehrte er an der Universität Bonn. Sein bekanntester Schüler, Peter Scholze, gilt als Jahrhundertgenie.

SPIEGEL: Professor Rapoport, kennen Sie den Witz von den zwei Mathematikern, die vor einem Hörsaal stehen?



Rapoport: Nein, wie geht der?

SPIEGEL: Während die beiden sich unterhalten, kommen zwei Studenten aus dem Hörsaal heraus, kurz darauf geht ein anderer hinein. Sagt der eine Mathematiker: Wenn jetzt noch einer hineingeht, ist der Saal leer.

Rapoport: (guckt ratlos)

SPIEGEL: Offenbar sehen doch nicht alle Zahlenmenschen überall im Leben Gleichungen. Minus zwei plus eins plus eins gleich null.

Rapoport: Ach so.

SPIEGEL: Mathematikerwitze beuten gern das Klischee des Weltfremden aus. Zu Unrecht?

Rapoport: Da ist schon was dran. Auch das Klischee des Ungepflegten ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. In der Mathematik können eben auch Menschen mit solchen Schwächen Erfolg haben. Mein Bruder Tom ist Zellbiologe an der