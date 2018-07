Die Rolling Stones sind ein Seziermesser für das 20. Jahrhundert, und wenn man den Schnitt richtig ansetzt, dann sieht man es hier pochen, das rohe, blutige, schöne, wilde, gefährliche Herz dieser Zeit, die so lange her zu sein scheint, mit ihren Kämpfen und Konflikten, mit ihrer Schönheit und ihren Siegen, dass es immer mal wieder gut ist zurückzugehen, mit Keith und Mick und den anderen, und ihnen dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie das schufen, was wir sind – wenn man mit "wir", diesem immer wieder problematischen "wir", eine recht weiße und westlich geprägte Schicht von, tja, ungefähr 7 bis 77 meint.

Sie sind also, und auch daran ist es immer wieder gut zu erinnern in diesen Zeiten schwindender westlicher Macht, politisch, kulturell, wirtschaftlich, sie sind eine Erfindung des Westens, die Rolling Stones – oder, andersherum, sie haben dabei geholfen, den Westen mit zu erfinden. Sie haben den Kult des radikalen und begehrenden und begehrenswerten Individuums mit erschaffen, sie haben