Vielleicht muss man bei Vorträgen auf der Bühne ein T-Shirt mit dem Aufdruck "I love capitalism" tragen, um auf diese Frage zu kommen. Denn sie ist so naheliegend, dass sie keiner bislang gestellt hat, weil alle glauben, die Antwort bereits zu kennen: Was halten die Deutschen eigentlich von ihren Reichen?

So viel lässt sich schon an dieser Stelle verraten: nicht viel. Doch das ist nur die erste Antwort.

Rainer Zitelmann sitzt in Jeans und Socken auf einer geschwungenen Couch in seiner Dachgeschosswohnung am Kurfürstendamm. In den Bücherregalen stehen Fotos von ihm als Bodybuilder mit prallen Muskeln – auf anderen trägt er das Kapitalismusbekenntnis auf dem T-Shirt.

Wenn man Zitelmann als "Kapitalisten" bezeichnet, empfindet er das nicht als Angriff. Er ist vermögend und steht dazu. Zitelmann ist ein Libertärer, der den Kapitalismus in Schriften und Vorträgen verteidigt. Er ist ein kontroverser Zeitgenosse, der keine Diskussion scheut.

Sein Vater war ein Schriftsteller und Theologe, der Geld