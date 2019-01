Familie Weiß wohnt in einem Hanghaus in Schwaben, in einem Dorf zwischen Ravensburg und dem Bodensee, zwischen Maisfeldern und Apfelbäumen.

Die Weißens, das sind die Söhne, acht und eins, die Tochter, fünf, Vater Norbert und Mutter Nicole. Eigentlich ist schon Weiß ein Name, dem man jeden Tag hinterherwischen muss. Aber Nicole Weiß, 37, hat ihrer Familie einen neuen, noch drängenderen Namen gegeben.

Auf ihrem Blog Familieordentlich.de, auf rosa Hintergrund, schreibt sie, welche "Chaos-Persönlichkeiten" es gibt, welches Zeug man fürs Baby nicht braucht, wie man sich zum Entrümpeln motiviert. 3000 Menschen, sagt sie, beziehen ihren Minimalismus-Newsletter.

Nicole Weiß sorgt dafür, dass ihre drei Kinder nur so viele Spielsachen haben, wie in die Krimskramskiste passen, dass auf den Fenstersimsen keine Blumen blühen, dass seit Kurzem keine Stühle mehr auf dem Balkon stehen, dass es im Bad keine Duschgeltuben und Shampooflaschen mehr gibt.

Wie es dazu kam

"Das mit dem Minimalismus ist aus der