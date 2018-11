Gelassen blickt er in den Abgrund. An der Gipfelstation der Zugspitze wartet Victor geduldig auf seinen Einsatz.

Tief unten, tausend Meter entfernt am Nördlichen Schneeferner-Gletscher, winkt ihm ein Mann in einem orangefarbenen Mantel zu. Ein Mensch würde ein Fernglas brauchen, um diese Gestalt zu erkennen, aber Victor sieht jedes Detail.

Dann stürzt er sich mit einer Art Kopfsprung in die Tiefe, erreicht dabei eine Spitzengeschwindigkeit von 84 Kilometern pro Stunde, fängt sich im Flug, gleitet rechts hinüber zum Grat, weicht einer Dohle aus und nähert sich rasend schnell dem Mann auf dem Gletscher. Kurz vor Erreichen seines Ziels breitet Victor seine mächtigen Schwingen voll aus und landet sanft auf dem Lederhandschuh des Falkners.

"Ich arbeite mit Vögeln wie Victor, seit ich zwölf Jahre alt bin", erzählt Jacques-Olivier Travers. "Ich habe mir alles selbst beigebracht, mit Krähen fing ich an."

Der Mann mit dem militärisch kurzen Haarschnitt betreibt am Genfer See einen Tierpark, in dem mehr