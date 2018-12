Als ich zu meiner ersten Testfahrt nach Mountain View in Kalifornien aufbrach, zu Waymo, dem Google-Ableger, sagte meine Frau: Das machst du nicht, viel zu gefährlich. Ich war als Reporter in Afghanistan gewesen, in South Central L. A. und auf Trump-Ralleys. Damit hatte sie kein Problem, aber die Vorstellung eines von Geisterhand beziehungsweise einem Algorithmus gelenkten Taxis war zu viel.

John Krafcik, der CEO von Waymo, sagt, die Ängste seien völlig normal. Er hat sich die Zeit genommen, mich bei meiner Testfahrt zu begleiten. Beruhigendes Gefühl, der Chef fährt mit, da wird sich der Computer zusammenreißen.