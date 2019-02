Heidi Kastner, 56, ist Ärztin für Psychiatrie und Neurologie am Kepler Universitätsklinikum in Linz

SPIEGEL: Der Reiseveranstalter Thomas Cook hat vor Kurzem in einem Hotel auf Kreta einen sogenannten Rage Room eingerichtet. Gäste können darin mit einem Baseballschläger Laptops, Vasen und Flaschen zertrümmern. Hilft das?



Kastner: Ich halte diese Wuträume für Blödsinn. Wut sollte ein Warnsignal sein, das aber ins Leere geht, wenn wir zu einem vom Auslöser unabhängigen Zeitpunkt Gegenstände zerstören. Es ist ein Aufwand an Geld und an Zeit - und die wäre besser investiert, wenn ich mich vielleicht mal eine Stunde hinsetze und überlege, was eigentlich mein Problem ist und was mich in meinem Leben so wütend macht.

SPIEGEL: Ist Wut schlecht?

Kastner: Um Gottes willen, nein. Erst mal ist Wut eine Emotion, die ich nicht zwingend in eine Handlung umsetzen muss. Sie zeigt mir, dass jemand meine Toleranzschwelle überschritten hat. Man sollte allerdings gelernt haben, mit diesem Gefühl der Wut umzugehen.