In Berlin ist eine Grundschülerin, elf Jahre alt, gestorben. Ihr Tod hat eine Debatte über Mobbing ausgelöst. Warum das Mädchen starb, ist noch nicht geklärt; die Staatsanwaltschaft ermittelt. Elternvertreter der Schule, die das Mädchen besuchte, hatten öffentlich über Gewalt und Herabwürdigungen in der Schülerschaft geklagt. Berichte der Berliner Schulinspektion bestätigen diesen Eindruck. Mobbing, psychische und physische Gewalt sind an vielen Schulen auch außerhalb Berlins ein Problem. Der SPIEGEL lässt Betroffene zu Wort kommen.

Der Schüler

Der 17-Jährige besucht eine Schule in Hamburg.

Am Anfang der fünften Klasse haben wir eine Klassenfahrt zwecks Teambuilding gemacht – und da wurde tatsächlich ein Team gebildet: gegen mich. Wieder in der Schule, wurde ich oft wegen meiner langen Haare gehänselt und bekam fiese Spitznamen: Gollum. Wenn die Klasse mitbekommen hat, dass ich im Vokabeltest eine Sechs hatte, haben alle laut gelacht.

In den Pausen wurde öfter ein Kreis gebildet. Fünf bis sechs