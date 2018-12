Als die Italienerin Maria Grazia Chiuri vor zwei Jahren die künstlerische Leitung bei Dior übernahm, war sie die erste Frau in dieser Position. Sie war 52, sie hielt ihr Alter nicht geheim, in der altersängstlichen Modebranche galt das durchaus als eine Ansage. So knüpften sich im Herbst 2016 einige Erwartungen an Chiuris erste Kollektion. Und dann erschien ein Model auf dem Laufsteg in einem bodenlangen, schwingenden Tüllrock und trug dazu ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "We Should All Be Feminists". Es sei nicht einfach gewesen, das im Hause Dior durchzusetzen, berichtete Chiuri. Dabei sind bedruckte T-Shirts eigentlich keine so revolutionäre Idee.

Doch die Marke Dior ist nicht berühmt für Alltagsklamotten. Figurbetonte Oberteile, schmale Taillen, schwingende Röcke bestimmen den Look des französischen Modehauses. Christian Dior schuf ihn Mitte der Vierzigerjahre; bis Chiuri kam, waren es ausschließlich männliche Designer, die den Stil variierten und fortführten.